DEM Parti heyeti Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.
6-7 Ekim olaylarıyla ilgili dava kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu.
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.
"Tahliyesi hayırlı olacak"
Bahçeli, 'Kobani' Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.