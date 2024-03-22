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Bakan Tunç'tan gençlere darbe çağrısı yapan Özel'e sert çıkış: Bunlar Yassıada zihniyetidir!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençlere darbe çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘Gençler darbe yaparsa, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili, askeri mi olur? Vesayetçi ruh bunların ruhuna işlemiş. Bunlar Yassıada zihniyetindedir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp, Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam edenlerdir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır” dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:00 - 22/03/2024 الجمعة
Güncelleme: 14:03 - 22/03/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç- Özgür Özel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç- Özgür Özel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı beldesi seçim bürosu açılışına katıldı. Buradaki meydanda partililere seslenen Tunç'un gündeminde yer alan konulardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbe açıklaması oldu.


Özel, geçtiğimiz günlerde “
Darbeyi gençler yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum”
şeklinde açıklamalarda bulundu.


Bu sözlere tepki gösteren Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı;

"Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz"

Darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini söyleyen Bakan Tunç,
“Bunlar muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkardılar başarılı olamadılar. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta başarılı olamadılar. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarını sizler sayesinde çevirdik ve aydınlık bir güne kavuştuk.

Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye anayasamızda reformlar yaptık ve bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ‘Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunlar kurtulamaz. Bu, Yassıada zihniyetidir.

Bunlar Adnan Menderes'i asıp Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam edenlerdir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır. Herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız”
diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 11 gün kala Burdur mitinginde 40 bin kişiye hitap etti. Burada yaptığı açıklamada CHP'deki para sayma skandalına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri inanıyorum ki siz de televizyonlarda izlediniz. Her televizyona çıkan farklı bir açıklama yapıyor. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Özgür efendi akılla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin' dedi.

#Yılmaz Tunç
#Özgür Özel
#Adalet Bakanlığı
#CHP
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