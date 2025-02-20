Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Kara propaganda ekonomiye katkı sağlamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı TV programında TÜSİAD'a tepki göstererek, "Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize bir katkı sağlamaz. Bu tür temelsiz tartışmalarının olması hiçbir yatırımcı istemez" açıklamasında bulundu.





TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





TÜSİAD Başkanlarına soruşturma





Soruşturma devam edecek. Cumhurbaşkanımız da konuya detaylıca değindi. TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. Sivil toplum kuruluşları fikirlerini özgürce ifade edebilir. TÜSİAD mevcut soruşturmaları etkilemeyi amaçladı. Cumhurbaşkanımız bu konuya değindi, tepkisini de ortaya koydu. TÜSİAD yöneticilerin konuşmalarındaki hususları Türkiye'nin hak etmediğini vurguluyoruz.





Konuşmalarında Türkiye'de hukuk güvenliği olmadığını, eksiklikleri ifade ederek, somut örneklerle ifade etmeye çalıştılar. Yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları dile getirerek bunun 'hukuk güvenliğini zedelediğini ifade ederek, yürüyen soruşturmalar bakımından, onların da etkilenmeye çalışıldığını düşünen büyük bir kitle oluştu.





Belediyelere kayyum





Bir kısım DEM Parti ve CHP'li belediyelere terör iltisakı nedeniyle geçici görevlendirmeler yapıldı. Terör soruşturmaları süren belediye başkanlar var. Durup dururken görevden alınıp yerine kayyum atanan bir belediye başkanı yok. Bunu TÜSİAD başkanı söylüyor. TÜSİAD 'Türkiye üretiyor' demeli.





Açılan soruşturmaların kararı yargıdadır. 'Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyım atanıyor, doğru değil' diyor. Burada seçilmiş başkanların görevden alınması ve yerine atama yapılması anayasamızda olan bir şey. Bir kısım belediye başkanları terör nedeniyle görevden el çektiriliyor başka bir kısım ise yolsuzluk nedeniyle... CHP ve DEM Partili belediyelere, kayyım değil aslında, geçici görevlendirme, haklarında devam eden terörle ilgili soruşturmalar var.





"Kara propaganda ekonomimize bir katkı sağlamaz"





TÜSİAD aslında şunu söyleyebilir; Bu ülkede ihracat 36 milyardan 260 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu yeterli görmüyoruz artması gerekir diyebilir. Bu ülkeye gelen 80 yılda 15 milyar dolar, 2002'den sonda 273 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Bu eleştirileri yapıldığı dönemde gelen yabancı sermaye bu. Son 1 yılda 80 yıla bedel sermaye geldi.





28 Şubat'ın yıl dönümüne de yaklaşıyoruz. Gezi olaylarında şiddet olayları ortaya çıktığında, 15 Temmuz'da bir çıkış yapabildi mi, demokrasinin tarafında durabildi mi? Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili verdiği örnek. TÜSİAD deprem sürecindeki çabayı eleştirdi. 201 bin konut teslim edildi. Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomiye fayda sağlamaz."





CHP'de şaibeli kurultay





Kurultay soruşturmasının sonucuna yargı karar verir. Kurultaya tedbir kararı reddedildi. CHP'nin geçen yıl yaptığı kurultayla ilgili iddialar Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ediliyor. Kurultay Ankara olunca, Bursa'dan 'yetkisizlik'le gelen bir dosya. Bazı ifadeler alındı. Sayın Kılıçdaroğlu da bir programda bunu dile getirince kamuoyu bundan haberdar oldu ve gündeme oturdu. Soruşturma bu kez CHP'nin partili üyelerinden-delegelerinden oluşan bir kısım kişiler de 'Biz de ifade vermek istiyoruz' deyip, dosyayla ilgilenmeye başladı. Sayın Özgür Özel'in ifadelerini kabul etmiyoruz. Sivil darbe söylemini kabul etmiyoruz.





Belediyelere terör soruşturması





Yargıya yapılan ihbarlar değerlendiriliyor. terör örgütleriyle irtibat tespit edilirse karar yargıda. Teröre finans niyeti varsa bu büyük bir problem. Kimin kiminle irtibat kurduğu önemli.



