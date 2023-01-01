Bakan Uraloğlu: Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'ASECAP Days İstanbul 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyadaki konumuna değinen Uraloğlu 'Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır' dedi.
"Ülkemiz orta koridordaki kilit nokta olmanın yanı sıra dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Ortadoğu ve Hazar Havzası tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk boğazları ve bunun daha ötesinde Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunmaktadır.
Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.
Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır.
Trafik yol güvenliğinin artırılması süreçlerin geliştirilmesi için trafik mühendisliğinin tüm imkanlarından faydalanılmaktadır.
Türkiye olarak bu zaman kadar kat ettiğimiz mesafelerden anlaşılıyor ki paylaşımlarımız devam edecektir.
Yeni fikirleri titizlikle inceleyerek projelerin ilk uygulayanları arasında yer alacağız."
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