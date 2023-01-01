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Bakan Uraloğlu: Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'ASECAP Days İstanbul 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu yeni proje fikirlerini titizlikle inceleyeceklerini belirterek. 'İlk uygulayanları arasında yer alacağız' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyadaki konumuna değinen Uraloğlu 'Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır' dedi.

Seda Ekinci
10:40 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'ASECAP Days İstanbul 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyadaki konumuna değinen Uraloğlu 'Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır' dedi.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

"Ülkemiz orta koridordaki kilit nokta olmanın yanı sıra dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Ortadoğu ve Hazar Havzası tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk boğazları ve bunun daha ötesinde Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunmaktadır.

Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.

Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır.

Trafik yol güvenliğinin artırılması süreçlerin geliştirilmesi için trafik mühendisliğinin tüm imkanlarından faydalanılmaktadır.

Türkiye olarak bu zaman kadar kat ettiğimiz mesafelerden anlaşılıyor ki paylaşımlarımız devam edecektir.

Yeni fikirleri titizlikle inceleyerek projelerin ilk uygulayanları arasında yer alacağız."

Ayrıntılar geliyor...


Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız
Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi. “Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız” diyen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.” dedi.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#ASECAP Days
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