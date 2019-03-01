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KARS

Varank: İpek Yolu markasıyla turizm potansiyelini ileriye taşıyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni vizyonunun temelinde turizmi canlandırmak olduğunu belirterek "İpek Yolu markasıyla Erzincan, Erzurum ve Kars'ın turizm potansiyelini daha ileriye taşımak var. Bölgenin gizli potansiyelini harekete geçirerek, bölgesel gelişim hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kars'ta
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kars'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde, Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler ile bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, İpek Yolu'nun 2 bin yıldan fazladır birçok kültüre, dine ve millete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hedeflerinin, bölgede turizm aktivitelerini artırmak için kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir mekanizmalar üretmek olduğunu anlatan Varank, "Destinasyon Yönetim Organizasyonu" ve yeni bir perspektifle bölgeyi öne çıkarmaya karar verdiklerini belirtti.

  • İpek Yolu Projesi ile Kars, Erzurum ve Erzincan'daki turizmi canlandırmak istediklerini vurgulayan Varank, "2 yıllık yoğun çalışmanın ardından hayalimizi gerçekleştirmek için kurumsal yapımızı oluşturduk. Yeni vizyonumuzun temelinde turizmi canlandırmak ve İpek Yolu markasıyla Erzincan, Erzurum ve Kars'ın turizm potansiyelini daha ileriye taşımak var. Bu yeni organizasyonla bu koridordaki turizmin tüm alt sektörlerini yöneteceğiz. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için yeni bir bölgesel merkez oluşturacağız." diye konuştu.

Projeyle bölgesel ve uluslararası düzeyde bölgedeki turistik ürünlerin reklamını ve pazarlamasını koordine etmeyi amaçladıklarını dile getiren Varank, "Tabii ki bu proje yeni sektörlerin geliştirilmesine oldukça katkı sağlayacak ve bölge halkı için yeni yatırım fırsatları oluşturacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de görev yapan büyükelçiler ile buluşmalarının öneminde değinen Varank, şunları kaydetti:

"Günün sonunda bölgenin gizli potansiyelini harekete geçirerek, bölgesel gelişim hedeflerimize ulaşacağız. Yürekten inanıyorum ki bu organizasyon turizm, sanayi ve teknoloji alanındaki ikili ve çoklu iş birliklerimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır."

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