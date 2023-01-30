Bakan Varank: Türkiye'de önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Bakan Varank, Konya'da katıldığı açılış töreninde, son 20 yılda Türkiye'de önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini söyledi.
Enerjide, ulaştırmada, sanayide, sağlıkta, imarda ve daha birçok alanda önemli projelerin ortaya koyulduğuna dikkati çeken Varank, bu yatırımların Türk inşaat sektörünü de ileriye taşıdığını ve insan kaynağı yetkinliğinin arttığını anlattı.
Asansör sektörünün de ivme kazandığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:
Varank, sektördeki yerli üreticilerin yurt içinde önemli başarı yakaladığına değinerek, şöyle devam etti:
Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde, sektörlerin yerli ve milliliğini artırmak için kapsamlı destek programları ihdas ettiklerine dikkati çeken Varank, "Asansör sektörü de desteklediğimiz sektörlerden biri. TÜBİTAK'la şu ana kadar; emniyetli şaft sistemlerinden akıllı asansör sistemlerine, ev tipi yeni nesil asansör sistemlerinden yeni nesil asansör motorlarının geliştirilmesine kadar birçok projeyi destekledik. Sanayiye yönelik 85 araştırma projesine yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği sağladık. KOSGEB'le son 3 yılda 281 işletmeye 18 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Yine 6 farklı firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezini destekliyoruz." diye konuştu.
Türk sanayisinde araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınai mülkiyet alanında da yeni rekorların geldiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:
Varank, patent tescil sayısının 2021'e göre yüzde 2 oranında artarak 3 bin 407'ye yükseldiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da 1313'e ulaştı. Sınai mülkiyet alanında yaşanan artışlar gelecek adına ümit veriyor ancak biz bu sayıları ülkemizin potansiyelini göz önüne aldığımızda yeterli bulmuyoruz. Bu manada yerli ve milli işletmelerimizin ar-ge ve yenilik kapasitesine yönelik atılımlarını kapsamlı desteklerle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.