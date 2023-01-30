Bakan Varank: Türkiye'de önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdik

"Pazar payları fena değil. İşte bu firmalardan bir tanesi de Emlak Konut GYO iştiraki olan Emlak Konut Asansör. Şu anda 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Emlak Konut Asansör, yüzde 75 gibi yüksek yerlilik oranına sahip. Üretim tesisi dijital üretime uyumlu. Çatısında kurulu güneş panelleri ile elektrik tüketiminin tamamını kendi imkanları ile yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Yılda 5 bin insan ve yangın asansörü, 500 yürüyen merdiven ve yürüyen yol üretim kapasitesine sahip. 6,2 milyonluk cirosunu 2023 yılında 42 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. İstihdamı her geçen yıl artıyor. 47 istihdamla başladıkları süreçte şu anda sayı 147'ye ulaştı. 2023 yılsonu hedefi ise 310. İhracat noktasında da inşallah bu sene sonunu 20 milyon dolarlık bir rakamla sonlandıracak. İşletmenin en dikkatimi çeken yanlarından bir tanesi toplam cirosunun yüzde 6'sını Ar-Ge'ye ayırması."