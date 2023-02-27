Bakan Yanık kamuda çalışan engelli memur sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , bakanlıkta düzenlenen 'Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı. Programda, Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy da yer aldı. Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı şekilde deprem bölgesindeki engeli ve yaşlı kuruluşlarıyla iletişime geçildiğini belirterek, "Hemen akabinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 1333 engellimizi, farklı ilerdeki yatılı kuruluşlarımıza tedbiren taşıdık. Tahliye ettiğimiz kuruluşlarımızın 'sağlam' raporunu alır almaz bu kuruşlarımızı bölgedeki engelli vatandaşlarımızın hizmetine açtık" diye konuştu.

Bakan Yanık, engellilik alanındaki politikalarının yardım eksenli değil, hak temelli olduğunu; 2005 yılında çıkarılan engelliler hakkındaki kanunun bu anlayışın en temel göstergelerinden olduğunu söyledi.

'Her noktayı yeniden düzenliyoruz'

Engellilik alanında son 20 yılda gelinen noktanın, daha ileri bir noktayı işaret ettiğine değinen Yanık, "Bizim daha da ileri bir noktadan kastımız, engelli kişilerin kendi yaşamlarında söz ve karar sahibi oldukları, özgür ve bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm alanlarında etkin bir biçimde var olabildikleri bir hayatı sürdürmeleridir. Bu doğrultuda yaşama dair akla gelebilecek her bir noktayı yeniden düzenleyerek toplumumuzu içermeci bir anlayışla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamuda engelli istihdamı için dünyada ilk kez 2012 yılından itibaren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının başlatıldığına dikkat çeken Yanık, "Bakanlık olarak EKPSS sürecindeki önemli bir desteğimiz de engelli adayların EKPSS ücretine sağladığımız katkıdır. 2022 yılı EKPSS için 11 milyon 832 bin 875 lira sınav ücreti bakanlığımız bütçesinden ÖSYM'ye aktarıldı. Bugün ilköğretim mezunu 36, ortaöğretim mezunu 360, önlisans mezunu 704, lisans mezunu 1223 olmak üzere toplamda 2 bin 323 engelli vatandaşımızın kamuya yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Bu yerleştirme ile birlikte kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e ulaşmış olacak" dedi.

'İşe girme ile sınırlı değil'

Engelli istihdamında sayısal artışın tek başına yeterli olmadığını da bildiren Yanık, "Engelli devlet memurlarına yönelik çalışmalarımız, sadece işe girme aşaması ile sınırlı kalmamakta, kolaylaştırıcı tedbirler, engelliler memur olduktan sonra da devam etmektedir. Yapılan düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorunluluğu getirildi. Ayrıca; mevzuat uyarınca engellilerin, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamayacağı hüküm altına alındı" açıklamasında bulundu.







