Gündem Bakan Yanık küçük yaştaki çocuğun evlendirme iddialarıyla ilgili konuştu Tutuklu yargılama talep ettik
POLİTİKA

Bakan Yanık küçük yaştaki çocuğun evlendirme iddialarıyla ilgili konuştu: Tutuklu yargılama talep ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, küçük yaştaki çocuğun 'evlendirme' iddiaları ile ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yanık, "Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Yanık küçük yaştaki çocuğun evlendirme iddialarıyla ilgili konuştu: Tutuklu yargılama talep ettik
Bakan Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUĞUN 'EVLENDİRME' İDDİALARI

''Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bizim sessiz kalmak eleştirisinin muhatabı olmamamız lazım. Yetişkin bireyin hukuksal sürecine karışma hakkımız yok. 2 Aralık 2020'de bize ihbar edildi, hemen müdahil olduk. Kemik yaşı tespiti soruşturmasına da müdahil olacağız.'

Prensipte altını çizmek istiyorum, mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğinin sağlanması noktasında bir talebi olursa her zaman her türlü desteği veririz. Hukuksal süreçte davanın bir tarafıyız, sadece bu davayı takip etmekle kalmayacağız. 2012 yılında mağdurun hastaneye başvurusuyla başlayan ve takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık bakanlığımız o dönemki doktorla alakalı soruşturma başlattı, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı. Her iki soruşturmaya da müdahil oluyoruz.

''TUTUKLU YARGILAMA TALEBİNDE BULUNDUK''

Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz. Tutuklu yargılama, yargılama önlemlerindendir. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır. Bahis konusu olay, katalog suçlardandır. Tutuklanması gereken, tutuklamanın olayın gereği teşvik edildiği suçlardan biridir.

Katalog suçlardan olduğu için tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız''

Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Duruşma tarihi öne çekildi
GÜNDEM
Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Duruşma tarihi öne çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama: Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama: Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız

Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu
GÜNDEM
Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu
Çöp evde kan donduran ifade: Bazılarını gömdüm bazılarını torbaya koydum

Çöp evde kan donduran ifade: Bazılarını gömdüm bazılarını torbaya koydum
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Bu ayın sonuna kadar neticelendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması.

​Küçük çocuğa istismar iddiası: Kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmaz.

'Bereketli topraklar olduğunu biliyorduk.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Bir fidan 60 kilo ürün verdi

Bir fidan 60 kilo ürün verdi

Mersin'de deneme amaçlı yetiştirildi.

​Tutuksuz sanıklar hakkında H.K.G'nin avukatı tutuklama talep etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.