Bakan Yanık küçük yaştaki çocuğun evlendirme iddialarıyla ilgili konuştu: Tutuklu yargılama talep ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUĞUN 'EVLENDİRME' İDDİALARI

''Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bizim sessiz kalmak eleştirisinin muhatabı olmamamız lazım. Yetişkin bireyin hukuksal sürecine karışma hakkımız yok. 2 Aralık 2020'de bize ihbar edildi, hemen müdahil olduk. Kemik yaşı tespiti soruşturmasına da müdahil olacağız.'

Prensipte altını çizmek istiyorum, mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğinin sağlanması noktasında bir talebi olursa her zaman her türlü desteği veririz. Hukuksal süreçte davanın bir tarafıyız, sadece bu davayı takip etmekle kalmayacağız. 2012 yılında mağdurun hastaneye başvurusuyla başlayan ve takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık bakanlığımız o dönemki doktorla alakalı soruşturma başlattı, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı. Her iki soruşturmaya da müdahil oluyoruz.

''TUTUKLU YARGILAMA TALEBİNDE BULUNDUK''

Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz. Tutuklu yargılama, yargılama önlemlerindendir. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır. Bahis konusu olay, katalog suçlardandır. Tutuklanması gereken, tutuklamanın olayın gereği teşvik edildiği suçlardan biridir.

Katalog suçlardan olduğu için tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız''

