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Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-30' operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'Sibergöz-30' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

12:42 - 30/03/2024 Cumartesi
DHA
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.
Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının devamında operasyona ilişkin şu bilgiler yer aldı:

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında;


ADANA:

❌ Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda;

📌 Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.


MANİSA:

❌ Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

📌 Türkiye’de çeşitli domainler aracılığı ile “Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis” oynanmasına imkân sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5️⃣ şüpheli yakalandı.


ELAZIĞ:

❌ Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda;

📌 Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8️⃣ şüpheli yakalandı.


ANTALYA:

❌ Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet siteleri üzerinden “Sahte Araç İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4️⃣ şüpheli yakalandı.


ANKARA:

❌ Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet üzerinden “Römork Satış İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen,

📌Ruhsatsız tabancalar,

📌3️⃣6️⃣ adet cep telefon,

📌1️⃣2️⃣ adet bilgisayar,

📌Çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.


Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."



#Ali Yerlikaya
#Operasyon
#Sibergöz
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