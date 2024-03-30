Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-30' operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 'gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.