Bakan Yerlikaya'dan Ankara'da esnaf ziyareti: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ulus’ta Anafartalar Çarşısı’nda kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte çay içip sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum."