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Bakan Yerlikaya'dan Ankara'da esnaf ziyareti: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ulus ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya, birlikte çay içip sohbet etti. Samimi görüntülerin oluştuğu ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı’nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Semih Bozkuş
18:15 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Ulus ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Anafartalar Çarşısı’nda esnafı ziyaret edip sohbet ederek sorunlarını dinleyen Yerlikaya vatandaşlarla birlikte çay içti.



Sıcak anların yaşandığı anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı mesajı verdi.

"Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ulus’ta Anafartalar Çarşısı’nda kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte çay içip sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum."




#Ankara
#Ulus
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Esnaf Ziyareti
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