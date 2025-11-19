Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde: Zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı

Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde: Zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı

19/11/2025, Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz köklü bir devlet geleneğinden geliyoruz. İz bıraktığımız bütün coğrafyalar da yüksek bir medeniyet inşa ettik. Bu medeniyetlerin temelinde de adalet liyakat ve merhamet vardı. Bugün de bu ruhun emanetçileri biziz yarına taşımakla mükellef olan yine biziz.


Değerli arkadaşlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonunu rehber ediniyoruz. Bu vizyon sadece ekonomik kalkınmayı değil aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedefliyor. Böyle bir vizyona sahip ülkede şeffaflığı tartışmalı şahsi ilişkilere açık güven zedeleyen bir atama sistemi ne emniyet teşkilatımıza ne Bakanlığımıza ne de Türkiye Yüzyılına yakışır. Bu yüzden atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelimizin aklında acaba sorusu kalmayacak hiçbir polisimizin gönlünde haksızlığa uyguladım endişesi yer etmeyecek. Adil denetlenebilir şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla hazırladığımız yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık’ diyor bu cümle aslında yeni sistemin hem özüdür hem de teminatıdır.


"8 DAKİKA İÇİNDE TAMAMLANDI"


Bu yönetmelik çerçevesinde Türk polis teşkilatımız da görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile ilk uygulamayı 26 Mayıs 2025 tarihinde biliyorsunuz bu salonda gerçekleştirmiştir. Görev puanı sistemi baş komiser ve alt rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel bilgi sistemine entegre edilen bilgisayar destekli atama sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı. Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Tecrübeye, fedakarlığa, görev yeri ve hizmete yer var. Emekleri objektif bir şekilde ölçülebiliyor. Kapalı kapılar ardında değil saydam bir süreç yönetiliyor. Teşkilat tarihinde ilk kez personel branş oluşturuldu ve personel branş yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından personel branş kursları başladı. Bu yıl 628 personelimize personel branş kursu verildi. Polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye taşımak istiyoruz. İlk defa açıklıyorum. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şart tebligatı yapılmayacak.


Ayrıntılar Geliyor...



