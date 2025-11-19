Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde: Zorunlu 2. şark görevi kaldırıldı

Biz köklü bir devlet geleneğinden geliyoruz. İz bıraktığımız bütün coğrafyalar da yüksek bir medeniyet inşa ettik. Bu medeniyetlerin temelinde de adalet liyakat ve merhamet vardı. Bugün de bu ruhun emanetçileri biziz yarına taşımakla mükellef olan yine biziz.

Değerli arkadaşlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonunu rehber ediniyoruz. Bu vizyon sadece ekonomik kalkınmayı değil aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedefliyor. Böyle bir vizyona sahip ülkede şeffaflığı tartışmalı şahsi ilişkilere açık güven zedeleyen bir atama sistemi ne emniyet teşkilatımıza ne Bakanlığımıza ne de Türkiye Yüzyılına yakışır. Bu yüzden atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelimizin aklında acaba sorusu kalmayacak hiçbir polisimizin gönlünde haksızlığa uyguladım endişesi yer etmeyecek. Adil denetlenebilir şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla hazırladığımız yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık’ diyor bu cümle aslında yeni sistemin hem özüdür hem de teminatıdır.