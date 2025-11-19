Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 23 kilo 517 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 23 kilo 517 gram uyuşturucu ele geçirildi

10:4919/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İzmir.
İzmir.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 517 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu bulundurulduğu ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan baskında 23 kilo 517 gram esrar ve skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#İzmir
#uyuşturucu
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polislerde zorunlu 2'nci şark görevi kaldırıldı mı? EGM 2026 yılı atamaları nasıl yapılacak?