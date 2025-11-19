İzmir'de 23 kilo 517 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 517 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu bulundurulduğu ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese yapılan baskında 23 kilo 517 gram esrar ve skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
#İzmir
#uyuşturucu
#emniyet