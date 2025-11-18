İstanbul ve Kocaeli’nde büyük operasyon: 966 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-12 Kasım tarihleri arasında yürütülen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nde şüphelilere yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain, 1 milyon 446 bin extacy hap, 72 kilo 200 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 966 kilo 945 gram uyuşturucu madde, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ve 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler bugün Vatan Yerleşkesi A Blok önünde sergilendi.