Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul ve Kocaeli’nde büyük operasyon: 966 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul ve Kocaeli’nde büyük operasyon: 966 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17:1018/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İstanbul ve Kocaeli’ndeki baskınlarda 966 kilo uyuşturucu yakalandı
İstanbul ve Kocaeli’ndeki baskınlarda 966 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda 966 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli de tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Burada konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu tacirlerinin, zehir tacirlerinin peşindeyiz, gençliğimizin yanındayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-12 Kasım tarihleri arasında yürütülen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nde şüphelilere yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain, 1 milyon 446 bin extacy hap, 72 kilo 200 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 966 kilo 945 gram uyuşturucu madde, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ve 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler bugün Vatan Yerleşkesi A Blok önünde sergilendi.

'Zehir tacirleriyle mücadelemiz uluslararası boyutta devam etmektedir'

Sergide konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız,
"Geçen cuma sayın bakanımızın açıkladığı üzere Orkinos Bulut-2 operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 142 şahıs gözaltına alındı, adli işlemleri devam etmektedir. Zehir tacirleriyle mücadelemiz İstanbul’la sınırlı kalmayıp ulusal ve uluslararası boyutta devam etmektedir"
dedi.

‘Uyuşturucu tacirlerinin zehir tacirlerinin peşindeyiz’

Selami Yıldız, son 10 günde sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili ise
, "Bu kapsamda 13 şahıs gözaltına alınmış, 10’u tutuklanmıştır. Operasyonların sonucunda 966 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 466 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Gençliğimizin yanında, geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul’da cadde cadde, sokak sokak uyuşturucuyla mücadelemizi tüm ekiplerimizle vermekteyiz. Uyuşturucu tacirlerinin, zehir tacirlerinin peşindeyiz, gençliğimizin yanındayız"
ifadelerini kullandı.






#İstanbul
#Kocaeli
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X ERİŞİM SORUNU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Twitter çöktü mü yeni açıklama geldi mi? Twitter ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?