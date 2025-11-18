Hakkari-İran sınır hattında 81 kilo 133 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mağaraönü Mezrası'na uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünün Mağaraönü Mezrası'na uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. İran'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine ilçenin Kayalar köyü Mağaraönü Mezrası'na düzenlenen operasyonda araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.