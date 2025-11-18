Yeni Şafak
Hakkari-İran sınır hattında 81 kilo 133 gram uyuşturucu ele geçirildi

23:0918/11/2025, Salı
DHA
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mağaraönü Mezrası'na uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı İran sınır hattındaki Kayalar köyünün Mağaraönü Mezrası'na düzenlenen operasyonda, 81 kilo 133 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünün Mağaraönü Mezrası'na uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. İran'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine ilçenin Kayalar köyü Mağaraönü Mezrası'na düzenlenen operasyonda araziye terk edilmiş çuvallar içerisinde 81 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.


