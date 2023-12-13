Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye adeta dünyanın yıldızı haline geldi

Milletten aldıkları güçle insanların huzuru ve refahı, ülkenin istiklali ve istikbali için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı,

"Türkiye ekonomisini hem bölgemizde hem dünyada hak ettiği yere ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ben şahsen iş dünyasından gelmiş biri olarak, piyasa şartlarını çok iyi bilen birisi olarak, ticaret yapmanın zorluğunu en az iş insanlarımız kadar hissediyorum. Ancak şunu biliyorum ki bu gelişmenin ve ilerlemenin her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şart. Zira üretimin lokomotifi ve gücü siz kıymetli kahraman girişimcilersiniz"