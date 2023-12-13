Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye adeta dünyanın yıldızı haline geldi

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerinin başında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da düzenlenen törene katıldığını anımsatarak, şehitler için Allah'tan rahmet diledi.
Yumaklı, son 21 yılda Türkiye'de önemli değişiklikler olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin ortaya koyduğu performansla sadece bölgenin değil, dünyanın yıldızı haline geldiğini dile getirdi.
"Tarımsal potansiyeli etkin şekilde kullanmadan güçlü bir kalkınmadan söz edilemez"
Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam ile büyüyeceğini belirten Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Tarımsal potansiyeli etkin şekilde kullanmadan güçlü kalkınmadan söz edilemeyeceğini vurgulayan Yumaklı, "Hem tarım sektörünü hem de tarım kaynaklı sanayiyi geliştirerek ve güçlendirerek, kalkınmada istikrar ve güveni temin ediyoruz. Bu vizyonla tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz. Bizler her aşamada üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Yumaklı, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmayla güçlenmesinin Türkiye Yüzyılı'nın asli unsuru olduğunu aktararak, KASTEXPO'nun da bu amaca yönelik önemli adım olduğunu kaydetti.