Bakan Yumaklı: Bu yıl orman yangınlarında 6 bin 900 hektar alan zarar gördü

“Bildiğiniz gibi bu hafta bütün şehirlerimizde sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınmanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde daha fazla ormanlık alanımız yanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde biz kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin arttırılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Sizin herhangi bir yangını tespit etmekteki kabiliyetiniz ne kadar fazlaysa bu yangının müdahale zamanınızda o kadar hızlı olur. Dolayısıyla hasarı minimumda atlatırsınız. Teknolojik ekipmanların yaygınlaştırılması konusuna odaklandık. Eğitimli ve kalifiye personelimizin sayısını belli bir orana getirdik. En önemlisi de koordinasyonu güçlendirdik. Orman yangınlarının artık Türkiye'de farklı bir boyutta devam ettiğini sizler de müşahede ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Bu yıl, sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemler nedeniyle olduğunu söylemek mümkün. Biz ilk müdahale, ilk tespit, ilk müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz”