Bakan Yumaklı: Dünya şehri İstanbul'u beş senede ne hale getirdiler

"İstanbul bir dünya şehriydi. Beş senede ne hale getirdiler? Bunu görüyorsunuz. Hepimizin İstanbul'da eşi, dostu, tanıdığı, akrabası var. Şimdi ben sizden üç tane söz isteyeceğim. Sizin buradan vereceğiniz ses ta İstanbul'a kadar gitsin, Kastamonu'ya kadar gitsin. Ama önce 31 Mart'ta hizmet etme görevini ve şerefini, yani o mührü Kazım Başkanımıza vermek için söz veriyor muyuz? İkincisi İstanbul'daki eşimizi, dostumuzu aramamız lazım. Ben oradaki bütün kardeşlerimizle bir araya geldim, onlara bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Sizler de bana, İstanbul'daki nazınız geçen kimler varsa onlara 31 Mart'ta Murat Kurum için oy vermelerini, ona o görevi vermelerini söylemek için aramaya söz veriyor musunuz? Üçüncüsü de benim en büyük gücüm, baba toprağından bana dua edilmesi. Benim için de sadece dua edin, yeter."