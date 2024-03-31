Bakan Yumaklı: Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerel seçim için oyunu Ankara'da kullandı. Bakan Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada katılımın yüksek olmasını beklediğini söyleyerek görevlilere başarılar diledi.

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur"

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur"

Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılımla iradesini sandığı yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde, inşallah yine yüksek katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır.