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Bakan Yumaklı: Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerel seçim için oyunu Ankara'da kullandı. Bakan Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada katılımın yüksek olmasını beklediğini söyleyerek görevlilere başarılar diledi. Yumaklı, seçimlerle ilgili mesajında "Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır." dedi.

10:50 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:50 - 31/03/2024 Pazar
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerel seçim için oyunu Ankara'da kullandı. Bakan Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada katılımın yüksek olmasını beklediğini söyleyerek görevlilere başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Bakan Yumaklı, seçimlerle ilgili mesajında "Milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır." dedi.

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur"

Yumaklı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına şu açıklamada bulundu:

Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılımla iradesini sandığı yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde, inşallah yine yüksek katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır.


"Görevlilere başarılar diliyorum"

Bu süreç içerisinde görev yapan kamu görevlilerine, tüm sandık görevlilerine başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#seçim
#31 Mart
#Ankara
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