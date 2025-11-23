Bakanlık 'Cumhuriyet Muhafızı' adıyla satışa çıkarılan skandal biblo için harekete geçti

Sakallı ve sarıklı insanları 'vatan haini' gibi lanse eden o biblo
Ticaret Bakanlığı bir alışveriş sitesinde satışa sunulan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan skandal biblo ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sakallı ve sarıklı insanların Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında dar ağacında asıldığını gösteren 3D bir maket
'Cumhuriyet Muhafızı' a
dıyla bir e-ticaret sitesinde satışa sunulmuş, skandal kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.
Ticaret Bakanlığı
satılan ürünle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"Gerekli idari süreçler başlatıldı"
Açıklamada şöyle denildi;
Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.
Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır.
"Müsamaha gösterilmeyecek"
Bakanlık basın danışmanı Bekir Kaplan ise incelemeyle ilgili şöyle konuştu:
Toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan hiçbir ürünün e-ticaret ortamında yer bulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.
Bu ülkenin Cumhuriyeti; bugün sosyal medyada alay konusu yapılmaya kalkışılan, sarığıyla sakalıyla cepheye koşup şehadet şerbeti içen o imanlı yiğitlerin omuzlarında kurulmuştur. Bu millete köklerini unutturmak isteyen hiçbir zihniyete müsamaha gösterilmeyecektir.
