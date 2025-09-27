Yeni Şafak
Bakanlık duyurdu: İstanbul'da özel bakım merkezindeki insanlık dışı uygulamalara sahne olan merkez kapatıldı

09:3527/09/2025, Cumartesi
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik kapatma kararının alındığını, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin ise başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğünce ivedilikle teftişin başlatıldığı aktarıldı.

İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdinin feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz"




