Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına büyük saygısızlık: Mama bıraktılar

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından köpek maması bırakıldı.
O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.
Yaralanarak hastaneye sevk edildi
Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.
Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız, ambulansla Antalya’ya sevk edildi.
Küçük Mahra'nın mezarına büyük saygısızlık
Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, hayatını kaybetti.
2022 yılında hayatını kaybeden küçük Mahra'nın mezarına köpekseverler tarafından mama bırakıldı.
Mamayı görenler, sorumlu olanların bulunmasını istedi.