Bakanlık: Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilo ürün imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün incelemeye tabi tutulduğu belirtildi.