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Bakanlıktan Hatay İl Müdürlüğü binasıyla ilgili iddialara yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremde ağır hasar alan Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarını yalanladı.

00:21 . 12/02/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay İl Müdürlüğü binasının büyük bir bölümünün depremde hasar gördüğü ve yıkıldığı aktarıldı.

Ağır hasar alan binanın hemen yanında bulunan ek hizmet binasının bugün bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullanıldığının saptandığı belirtilen açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Hatay İl Müdürlüğü binası
#deprem
1 saat önce
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Bakanlıktan Hatay İl Müdürlüğü binasıyla ilgili iddialara yalanlama
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