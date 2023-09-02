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Bakıcı ameliyat yapmış

Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

Şahin Şen
04:00 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Sultangazi’deki özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastanede hasta bakıcı olarak çalışan 40 yaşındaki D.N. hastane doktorlarından GD.’nin bilgilerini kullanarak 2 kişiyi ameliyat etti. Olay 2022 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Kaşe bilgilerinin kendisinden habersiz kullanıldığını fark eden doktor G.D. olayın incelenmesi için şikayetçi oldu. G.D. kendi çabasıyla yaptığı araştırmada kendi bilgilerinin kullanılarak mesai saatleri dışında ameliyat yapıldığını tespit etti. Doktorun tespiti üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ameliyatları hastanede hasta bakıcı olarak çalışan D.N.’nin yaptığını belirledi.

2 HASTA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Polis çalışmasını yaparken D.N.’nin kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyat ettiği ve hayati tehlike geçirerek başka hastanelerde tedavileri devam eden 2 kişi D.N.’den şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine 30 Ağustos günü operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hasta bakıcı D.N.’yi yakaladı. D.N.’nin ifadesi sonrası D.N.’ye yardım ettiği belirlenen M.K.(32) ve K.İ. (63) de dün sabah yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.İ. için adli kontrol hükümleri uygulandı, M.K. ve D.N. tutuklanarak cezaevine konuldu.





#Sultangazi
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Operasyon
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