Bakıcı ameliyat yapmış

İstanbul Sultangazi’deki özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastanede hasta bakıcı olarak çalışan 40 yaşındaki D.N. hastane doktorlarından GD.’nin bilgilerini kullanarak 2 kişiyi ameliyat etti. Olay 2022 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Kaşe bilgilerinin kendisinden habersiz kullanıldığını fark eden doktor G.D. olayın incelenmesi için şikayetçi oldu. G.D. kendi çabasıyla yaptığı araştırmada kendi bilgilerinin kullanılarak mesai saatleri dışında ameliyat yapıldığını tespit etti. Doktorun tespiti üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ameliyatları hastanede hasta bakıcı olarak çalışan D.N.’nin yaptığını belirledi.