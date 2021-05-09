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Gündem Bakıma muhtaç köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili belediyeye ceza
POLİTİKA

Bakıma muhtaç köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili belediyeye ceza

Aydın’ın Germencik ilçesinde bakıma muhtaç 17 köpeği kırsal alana bırakan İzmir’in İYİ Partili Tire Belediyesine Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından 17 bin 561 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Bakıma muhtaç köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili belediyeye ceza
Bakıma muhtaç köpekleri ölüme tek eden İYİ Partili belediyeye ceza.

Olay, 13 Nisan tarihinde Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 YJA 01 plakalı resmi kamyonet tipi bir aracın Çamköy Mahallesi kırsalına çok sayıda köpek bıraktığı ihbarını alan Aydın DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

17 SAHİPSİZ KÖPEK ARAZİYE BIRAKILDI

Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından ihbarda belirtilen aracın Tire Belediye Başkanlığına ait olduğu ve araçtaki 17 sahipsiz sokak köpeğinin Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde araziye bırakıldığı tespit edildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi (a) bendinin ’Hayvanlara kasıtlı olarak, acımasızca ve zalimce işlem yapmak, dövmek aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek’ hükmüne aykırılığı nedeni ile Tire Belediyesine toplam 17 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.

CEZA KESİLDİ

Ölüme terk edilen bakıma muhtaç sokak köpeklerinden bir kısmının Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi tarafından tedavisinin yapıldığı, bir kısmının ise hayvanseverler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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