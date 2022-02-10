Bakırköy'de kanlı kovalamaca: 1 ölü

Bakırköy’de polisin “dur” ihtarına uymayıp ters yönden giderek araçlara çarpan şüpheli, polise silah göstererek kaçmaya çalıştı. Ters yöne girip araçlara çarparak kaçmaya başlayan şüpheli aracı polis ekipleri Yenibosna mevkiinde çarparak durdurmaya çalıştı. Polise elindeki tabancayı göstererek kaçan kiralık araca polis ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu araç içerisinde bulunan ve sırtından vurularak yaralanan 18 yaşından küçük Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya olarak kaçan araç sürücüsü S.K. yakalanırken, olayda yer alan 2 polis de gözaltına alındı.

9 SUÇTAN SABIKALI

Polis S.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Y.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.K.’nın gasp, yaralama, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan 9 ayrı sabıkasının olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden Y.A. hakkında 7 defa kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Araç içerisinde yapılan incelemede mermi dolu bir şarjör, bir miktar uyuşturucu ve seyyar çakar tertibatı ele geçirildi. Olayda yer alan ve araca ateş açarak 14 yaşındaki Y.A.’nın ölümüne sebebiyet veren polislerden 2’si gözaltına alındı.

REKLAM

OYNAT 00:59 Fatih'te nefes kesen kovalamaca kamerada: Polis suç makinesini böyle yakaladı Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te suç makinesi bir şahıs, aracıyla uygulama noktasından kaçmaya başladı. Beyoğlu'nda da kaçmayı sürdüren şüpheli, Dolmabahçe'de polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekibe çarpması sonucu yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansırken, üst aramasında tabanca ile bir miktar uyuşturucu çıkan ve aranması bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder