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İSTANBUL

Bakırköy'de kanlı kovalamaca: 1 ölü

Bakırköy’de polisin “dur” ihtarına uymayıp ters yönden giderek araçlara çarpan şüpheli, polise silah göstererek kaçmaya çalıştı. Polisin açtığı ateş sonucu araç içerisinde bulunan ve sırtından vurularak yaralanan 18 yaşından küçük Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Bakırköyde kanlı kovalamaca: 1 ölü
Polise elindeki tabancayı göstererek kaçan kiralık araca polis ateş açtı.

Bakırköy’de polisin “dur” ihtarına uymayıp ters yönden giderek araçlara çarpan şüpheli, polise silah göstererek kaçmaya çalıştı. Ters yöne girip araçlara çarparak kaçmaya başlayan şüpheli aracı polis ekipleri Yenibosna mevkiinde çarparak durdurmaya çalıştı. Polise elindeki tabancayı göstererek kaçan kiralık araca polis ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu araç içerisinde bulunan ve sırtından vurularak yaralanan 18 yaşından küçük Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya olarak kaçan araç sürücüsü S.K. yakalanırken, olayda yer alan 2 polis de gözaltına alındı.

9 SUÇTAN SABIKALI

Polis S.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Y.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.K.’nın gasp, yaralama, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan 9 ayrı sabıkasının olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden Y.A. hakkında 7 defa kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Araç içerisinde yapılan incelemede mermi dolu bir şarjör, bir miktar uyuşturucu ve seyyar çakar tertibatı ele geçirildi. Olayda yer alan ve araca ateş açarak 14 yaşındaki Y.A.’nın ölümüne sebebiyet veren polislerden 2’si gözaltına alındı.

Fatih'te nefes kesen kovalamaca kamerada: Polis suç makinesini böyle yakaladı
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Fatih'te nefes kesen kovalamaca kamerada: Polis suç makinesini böyle yakaladı
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te suç makinesi bir şahıs, aracıyla uygulama noktasından kaçmaya başladı. Beyoğlu'nda da kaçmayı sürdüren şüpheli, Dolmabahçe'de polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekibe çarpması sonucu yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansırken, üst aramasında tabanca ile bir miktar uyuşturucu çıkan ve aranması bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beş kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Polis benim baş tacım!
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Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.
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Metro istasyonu önünde kendisine zarar veren bir kişi ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi.
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Kendisine zarar verdiği öne sürülen Sezai Y., olay yerine sevk edilen polisleri fark edince nişanlısını da yanına alıp, motosiklet ile kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Sezai Y., Mersin yönünde kaçışını sürdürdü.
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Yeşiloba Mahallesi'nde kendisini polis ekiplerini atlatmak isteyen şüpheli, motosikletini bulvar üzerinde ters şeritten sürmeye başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, çıkmaz sokağa denk gelince kıskıvrak yakalandı.
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Nişanlısı ile birlikte gözaltına alınan Sezai Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere Polis benim baş tacım, devlet başımın tacı. Devlete başkaldırmıyorum, Ben devletimi seviyorum dedi.
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Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Sezai Y.'ye trafik yönünden ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden, nişanlısına ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.
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Beş kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Polis benim baş tacım!
Adana'da polisleri görünce motosikletle kaçan Sezai Y., 5 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Polis benim baş tacım, devlet başımın tacı. Devlete başkaldırmıyorum" dedi.
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