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Bakırköy'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 4 milyon lira dolandırdı: İkinci kez arayınca yakalandı

İstanbul Bakırköy'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

13:12 - 15/04/2024 Pazartesi
DHA
Poliste 5 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Poliste 5 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta F.O.M.'nin, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağdur F.O.M. evine gelen şüpheliye 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası verdiğini söyledi.

Şüphelilerin olaydan 1 hafta sonra mağduru bir kez daha telefonla arayıp bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada mağdurun evine parayı almaya gelen İ.T.K. polis ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Poliste 5 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İstanbul
#Bakırköy
#Dolandırı
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