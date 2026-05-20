Bakırköy'de üst geçide sığmayan tır devrildi

16:3220/05/2026, Çarşamba
Devrilen tır sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.
Bakırköy’de Marmaray üst geçidine çarpan tır devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza Ataköy Strazburg Caddesi sahil yolu istikametinde yaşandı. 59 AEP 575 plakalı tır sürücüsü, yüksekliğini hesaplayamadığı Marmaray üstgeçidine çarptı. Kazanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatılırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.


#bakırköy
#tır kazası
#marmaray
