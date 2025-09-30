Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

20:3530/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İnsansız deniz aracı
İnsansız deniz aracı

Trabzon açıklarında bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracı için Trabzon Valiliği imha kararı verildiğini açıkladı. Valilik, "İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesince bulunan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğunun belirlendiği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, insanız deniz aracının imha edilmesine karar verildiği belirtilerek,
"İlimiz Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından deniz üzerinde bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiş, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda söz konusu aracın kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verilmiştir"
ifadelerine yer verildi.



#Trabzon
#Deniz Aracı
#imha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ gayrimenkul satışı: 48 ilde 127 konut ve 381 iş yeri açık artırmayla satışa çıkıyor