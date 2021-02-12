Dünya tatsın istiyoruz

Balıkesir’in Savaşatepe ilçesinde 250 yıldır üretilen, halk arasında ‘kelle peyniri’ olarak da bilinen Mihaliç peyniri, İsviçre’nin dünyaca ünlü Grawyer peynirine rakip olacak. İlçenin temel geçim kaynağı olan hayvancılıktan elde edilen tonlarca sütün yoğun bir şekilde işlenmesiyle elde edilen Mihaliç peyniri lezzeti ile damak tadına düşkünleri mest ediyor. 20 bin nüfuslu Savaştepe ilçesinde faaliyet yürüten 9 büyük mandırada üretilen ve Savaştepelilerin temel geçim kaynağı haline gelen peynir üretimi için ilçe belediyesi de devreye girecek. Başta Mihaliç peyniri olmak üzere üretilen tüm peynir çeşitlerinin tanıtımı ve markalaşması için Savaştepe Belediyesinin yoğun çalışmaları sürüyor.

GÜNDE 100 TON SÜT İŞLENİYOR

İlçedeki peynir üretiminin yanında kalitenin de dikkatini çeken Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, “Günlük 100 ton süt üretimi yapılıyor. Üretip işleniyor. Sonunda da peynire dönüşüyor. Günlük peynir üretiminin yanında lor peynirinde de iddialıyız” diyerek Savaştepe’nin peynirde markalaştırma hedeflerini vurguladı. Ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılığın yapıldığı ilçede toplayıcıların köylülerden aldıkları sütü günlük olarak mandıralara taşıdığını ifade eden başkan Şimşek, üretilen peynirin müşterisinin hazır olduğunu ve ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa gibi belli başlı yerlere gönderildiğini belirtti.

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ADINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, belediye olarak üretilen peynirlerin tanıtımının yapılması ve markalaşma için çalışmaları olduğunu da vurguladı. Şimşek, “Biz belediye olarak coğrafi işaretleme yapacağız. Üniversitelerden akademik heyetlerle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Peynirin ilçemiz adına markalaşması için emek harcıyoruz. Savaştepemizin peynir diyarı olarak anılmasını ve bilinmesini istiyoruz. Sadece peynirin tanıtımı ve markalaşmasının yanında internet aracılığı ile ürettiğimiz peynirin satışı konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Belediye olarak peynirin belli bir kısmını biz alıp, kuracağımız internet portalı üzerinden tüketiciye sunacağız. Özellikle Mihaliç peynirini daha geniş bir portföy oluşturup, adını dünyaya duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

MİHALİÇ PEYNİRİ YOĞUN EMEĞİN ÜRÜNÜ

Savaştepe’de 1942’den bu yana mandıracılık yapan ve 1978’ten peynir üretiminde başlayarak adını duyuran Erdallar Süt’ün gıda mühendisi Şenol Erdal, peynir üretiminde kullanılan sütlerin özenle seçildiğini ve kalitesini ölçmek amacıyla belirli testlerden geçtiğini vurguladı. Mihaliç peynirinin üretilmesi için çok miktarda süt kullanıldığını belirten Erdal, “1 kilogram Mihaliç peyniri için 11 kilogram süt kullanıyoruz. Bizim peynirimizde süt çok yoğundur. Süt çok fazla pişer. Tuzlu ortamda uzun süre bekletilir. Salamuraya yatırılır. Bakteri asla üreyemez. Günde 10 ton süt işliyoruz. 1 ton peynir elde ediyoruz. Kalitemizin düşmemesi için üretimi kontrolsüz bir şekilde artırmıyoruz” dedi.

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Turhan Şimşek

Doğalgaz için kazı başlıyor

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, ilçe halkına yeni müjdeler de verdi. 2014 yılında başlanan yol yapımının bu yıl sonuyla bitirileceğini belirten Şimşek, ilçede Nisan ayında doğalgaz hattı için kazı çalışmalarının başlayacağını da söyledi. Yeni bir hastane ve kapalı spor salonu inşaatı içinde ihale aşamasına geldiklerini ifade eden başkan Şimşek, “İlçemizde aramotik bitki ekimi yapılacak. Bu bitkilerin yağının çıkarılması için bir tesis kurulacak. Savaştepe lojistik merkezi olacak inşallah. Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağlantı yollarının yapılmasıyla inşallah bu lojistik merkezi olma hayalimiz de gerçeğe dönüşecek ve ekonomik olarak kalkınma ivme kazanacak” dedi.