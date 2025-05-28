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Balıkesir haberleri: Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı

Balıkesir haberleri: Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı

21:5628/05/2025, Çarşamba
G: 29/05/2025, Perşembe
IHA
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Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ARZ 767 plakalı araç, Kocapınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü U.C. için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.


Olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kısa sürede ulaştıkları kazada yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü U.C., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Balıkesir
#Susurluk
#Trafik kazası
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