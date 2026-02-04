Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.

"Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye'de siyaseti şiddetle dizayn etmeye kalkışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti’nin kararlı duruşu vardır. Geçmiş olsun Marmara İlçe Teşkilatımız. Bu dava, saldırılarla değil, inançla ve milletle yoluna devam eder."