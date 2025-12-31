Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

C.Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, Gönen-Sarıköy kara yolunda, A.F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.