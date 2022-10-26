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BALIKESİR

Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaydedilen deprem, yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

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Balıkesirde korkutan deprem: 4.2 ile sallandı
Son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • Saat 13.27'de kaydedilen deprem, yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
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