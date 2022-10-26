​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Saat 13.27'de kaydedilen deprem, yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2022-10-26
Saat:13:27:42 TSİ
Enlem:39.537 N
Boylam:28.203 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/qKsvBDSdLK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.