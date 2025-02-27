Balıkesir'de kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.