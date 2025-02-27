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Balıkesir'de kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Balıkesir'de kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

16:3027/02/2025, الخميس
IHA
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumcu esnafına ayarı düşük ve sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

#Balıkesir
#Asayiş
#Edremit

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