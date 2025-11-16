Balıkesir’de ticari araç şarampole uçtu: Bir kişi yaralandı

Olay, Balıkesir’in Kayalıdere mevkiinde meydana geldi. İzmir yönünden İstanbul istikametine giden A.D yönetimdeki 35 BIA 069 plakalı ticari araç, otoyolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari araçta yaralanan sürücü A.D. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.