Balıkesir’de ticari araç şarampole uçtu: Bir kişi yaralandı

19:2816/11/2025, Pazar
IHA
Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
Balıkesir’in Kayalıdere mevkiinde İzmir-İstanbul otoyolunda kontrolden çıkan ticari araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’de İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir’in Kayalıdere mevkiinde meydana geldi. İzmir yönünden İstanbul istikametine giden A.D yönetimdeki 35 BIA 069 plakalı ticari araç, otoyolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari araçta yaralanan sürücü A.D. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.


#Balıkesir
#kaza
#yaralı
