Trabzon’da zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

18:4216/11/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Trabzon
#Araklı
#kaza
