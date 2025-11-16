Trabzon’da zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.