Hatay'da iki otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

21:3115/11/2025, Cumartesi
DHA
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Saylak Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saylak Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AVF 233 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken, yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Hatay
#kaza
#yaralı
