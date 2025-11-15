Tır şarampole devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Malatya–Adıyaman kara yolu Doğanşehir Erkenek mevkisinde meydana geldi. Hasan Çakıcı idaresindeki 31 VK 224 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollünde, şoför Hasan Çakıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakıcı'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.