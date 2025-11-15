Yeni Şafak
TAG Otoyolu'nda 12 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı

00:4915/11/2025, Cumartesi
DHA
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sağanak yağışla birlikte kayganlaşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 12 aracın karıştığı zincirleme kazada13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin bulunduğu 12 araç, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönündeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi.

#Gaziantep
#TAG Otoyolu
#Kaza
