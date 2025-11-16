Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

15:2816/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Foto: arşiv.
Foto: arşiv.

Siirt'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Feci kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Eruh karayolu üzerindeki Botanik Park yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Siirt
#kaza
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı? 2026 yılında sözleşmeli personel alınacak mı?