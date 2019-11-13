Gündem Balıkesirdeki iki zorba polise mukavemetten beraat etti
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: İki zorba polise mukavemetten beraat etti

Balıkesir'deki iki zorba polise mukavemetten beraat etti

Balıkesir'de üniversite öğrencisi A.D.'yi darp edip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasp eden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Y. ve Burak B., polise mukavemet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Halen tutuklu bulunan sanıkların gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklanmıştı.
Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklanmıştı.

Balıkesir'deli olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D.(25) ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Y.(21) ve Burak B.(24), iddiaya göre 'Buranın abisi biziz' deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Y. ve Burak B., A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Y. ve Burak B. kaçarak uzaklaştı.

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı
OYNAT 00:16
Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı
Balıkesir'de bir hastanede çekilen görüntüler, sosyal medyanın gündemi oldu. Görüntülerde 2 şüphelinin, polis ekiplerinin üzerine yürüdüğü ve polislere bağırdığı görülüyor. Polis tarafından anında müdahale edilmeyen 2 kişi, görüntülerin hızla yayılması üzerine gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı. Birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, ellerini kollarını sallayarak ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Y. ve Burak B., hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burak B. ve Nihat Y., haklarında açılan davalarda, polise mukavemet suçundan beraat etti. Halen tutuklu bulunan iki sanığın gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Nihat Y., yaşanan olayın ardından ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, "Polisi ittirdim, çünkü alkollüydüm. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim" diyerek kendini savunmuştu.

Saldırıya uğrayan A.D. ise, yaşadığı olayı, "Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum" diye anlatmıştı.

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