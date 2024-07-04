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Balıkesir'deki orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı. Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

10:35 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
Balıkesir'deki orman yangını
Balıkesir'deki orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi.

Emniyetin TOMA'sı ve Balıkesir itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.

Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.




#Balıkesir
#orman yangını
#Kepsut
#müdahale
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