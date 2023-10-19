Balıkesir'den örnek spor kompleksi: Geleceğin sporcuları AHP’de yetişecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 44 yıl boyunca şehrin spor yaşamına katkı sunan Ali Hikmet Paşa Tesisleri’ni, 3 yıl süren çalışmalarının ardından tam donanımlı ve modern bir spor ve sağlıklı yaşam kompleksine dönüştürdü. Balıkesir’in önümüzdeki 50 yıl boyunca başka hiçbir tesise ihtiyaç duymadan talebini en güzel şekilde karşılayacak olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, 127 bin metrekare alanıyla; bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninin ardından sporcular ve protokol üyeleriyle kompleksi gezen Başkan Yücel Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını ünlü sanatçı Hülya Avşar ile yaptı.





HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen komplekste; bin 220 kişi kapasiteli tribünler, engelli vatandaşların da kolaylıkla yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 372 adet otomobil, 8 adet otobüs kapasiteli otoparkı bulunankomplekste ayrıca; 18 bin 175 metrekare yeşil alan, 1600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde bin 40 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, soyunma salonları, fitness alanları, idari bina ve kafeteryalar bulunuyor.





“TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR TESİS YOK”

Balıkesir gençliğinin bir hayalinin gerçek olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Türkiye Amatör Sporlar Federasyonu Balıkesir Şube Başkanı Metin Mengüç “Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi böyle modern bir hale getirilmesi gençlerimize apayrı bir heyecan getirdi. Ben aynı zamanda Türkiye Amatör Sporlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak Türkiye’nin 81 ilini gezdim, oralardaki sahaların hepsini gördüm. Türkiye’nin 81 ilinde böyle entegre bir tesis yok. Gerek futbol sahalarıyla gerek diğer branşların gerçekleştirildiği alanlarıyla her şeyiyle mükemmel olmuş. En güzeli de Balıkesir’de amatör spor kulüpleri gece de maç oynayabilecek, bu özlenen bir tabloydu. Balıkesir’in gençleri; Gaziosmanpaşa Spor Kulübüyle Gökköy Spor Kulübü arasında oynanan süper amatör kulübü maçı, aydınlatmalar sayesinde gece oynandı. Bu onların hayaliydi. Böyle bir tesiste gece maç oynamak herkesi gururlandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere böyle bir tesisi Balıkesir’e kazandırmak için gece gündüz çalışan ekibine de çok teşekkür ederim. Tesisin açılışını Amatör Spor Haftası’nın kapanışından bir gün önce yapan Yücel Başkanımız bizleri onurlandırdı.” dedi.

“HAYALDİ GERÇEK OLDU”

“Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir” imajını tüm Türkiye’ye yaymak için çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte sürdürdüklerini ifade eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Âdem Özalp “Bu kapsamda ilimizde önemli organizasyon ve faaliyetler yaparak spor turizmini vesilesiyle tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir tesis açılıyor. Futbol sahaları, diğer branşlardaki antrenman salonları, dış mekândaki spor alanlarıyla herkesin gelip dolu dolu vakit geçirebileceği bir alan oluştu. Çocuklar spor yaparak enerjilerini burada atabilecekler. Tesisin bu hale gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Tesis nereden nereye geldi, hayaldi gerçek oldu. Tesis, çok önemli bir konuma geldi Türkiye’de. Işıklandırması, saha organizasyonu ve her yönüyle gençlerin yeteneklerini sergileyeceği bir alan haline geldi.” dedi.





“TESİS, BALIKESİR’E HİZMET EDECEK”

1977 yılında yapılan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ni günümüzdeki ihtiyaca cevap verecek koşullarla yeni baştan düzenlediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Her belediye başkanımız, her spor adamımız bir katkıda bulunmuş ama günümüzde Balıkesir’de 166’nın üzerinde futbol spor kulübü var. Her biri burada hafta sonları ve hafta içinde antrenman ya da maçlarını yapıyorlar. Balıkesir’de spor yapan genç sayısı gittikçe artıyor. Bir yandan Altıeylül Belediyemiz yüzüme havuzu, yürüyüş parkuru ve farklı spor alanları açarken bir yandan da Karesi Belediyemiz var olan Alparslan Türkeş Spor Tesisi’nde yüzlerce, binlerce sporcuya lisanslı spor yapma imkânı sunuyor. Bu tesis, Balıkesir’in bütününe hizmet edecek.” dedi.





“HAYALLERİMİZİ TEK TEK ORTAYA KOYUYORUZ”

Balıkesir’in nüfusuna oranla tesis sayısı metrekare olarak hesaplandığında Türkiye’de ilk 5’e girdiğini belirten “Biz; Balıkesir’deki yerel yöneticiler, STK’lar, spor kulüpleri hep beraber çalıştığımızda olimpiyat, dünya şampiyonları arka arkaya yetişecek. Çalışıyoruz, çalıştırıyoruz, hayallerimizi tek tek ortaya koyuyoruz. Spor insanlarının hepsi gönüllü olarak amatör bir ruhla sporcu yetiştiriyorlar. Yetişen sporcular da finans açısından Sanayi Odalarımız, Ticaret Odalarımız, Ticaret Borsalarımız her biri farklı noktalarda destek oluyor ve Balıkesir birlik ve bütünlük içerisinde 20 ilçesiyle beraber sporcusuna sahip çıkıyor. Her Büyükşehir Belediye Meclisimizde sporcularımızı tebrik ediyor ödüllerini veriyoruz. Amatör Spor Kulüplerine 2023 yılında 100 milyon lira destekte bulunduk.” dedi.





“BAKIŞ AÇIMIZ NET; BİZ, BALIKESİR’İ ÇOK SEVİYORUZ”

Önümüzdeki yıllarda her bir tesisedokunup, profesyonel sonuç alacak eğitim ve spor yapma imkânları oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bakış açımız net; biz, Balıkesir’i çok seviyoruz. Balıkesir için gece gündüz çalışmak isteyenlerle her alanda iş birliği yapıyoruz. Buranın göstergesi de bu; sonuç alacak işi yaptık. Antrenörlerimizi, kulüplerimize ve sporcularımıza büyük görev düşüyor. Gençlerimizin buraya kolayca ulaşımlarını sağlayabilmek amacıyla şehrimizin farklı noktalarından; hafta içi saat başı, hafta sonu da yarım saatte bir ücretsiz ring seferlerimiz olacak.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN BALIKESİRSPOR’A MÜJDE

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri açılışında Balıkesirspor’u da unutmayarak müjdesini açıklayan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesirspor Tesislerimize; kapasitesi artırılmış yatakhane ve topçu eğitim merkezinin de temelini bu yıl içerisinde atacağız. Her alanda olduğu gibi futbolda da Balıkesir’i olması gerektiği yere getireceğiz. İlçelerimiz bizim rakibimiz değil, Balıkesir şemsiyesi altında tüm ilçelerimize destekler veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bandırma’da, Burhaniye’de, Edremit’te, Bigadiç’te bizim. Her bir takımımıza hep beraber destek olacağız.” diye konuştu.