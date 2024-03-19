‘Balıkesir’in Çanakkale Kahramanları’ literatüre kazandırıldı: Tarihe ışık tutacak

“Çanakkale Savaşları denildiğinde ilk akla gelen Türk Milleti’nin kahramanlığıdır. Bunun en önemli simgelerinden bir de Havranlı Seyit Onbaşı’dır ve Türk askerinin vatan sevgisini, zor anlarda vatan için vereceği mücadelenin olmadığını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Balıkesir, Çanakkale’de en çok şehit veren ikinci il. Sadece savaşmakla kalmayıp, cephede savaşan askerlerin; yiyecek-içecek ve lojistik planlamasında da önemli görev üstlenmiştir. Cephede yaralanan askerler, Balıkesir ve kazalarında kurulan hastanelerde tedavi edilmiştir. Bu eserin, tüm okuyuculara yarar sağlamasını diler, başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere katkı sunanlara teşekkür ederim”