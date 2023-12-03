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Bank kelimesini izinsiz kullanmışlardı: Çiftlik Bank Davası kararına İstinaf'tan onama

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları gerekçesiyle aldıkları 2 yıl 6'şar ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmalarının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.

15:36 - 3/12/2023 Pazar
DHA
Tosuncuk ve ağabeyine, 'bank' kelimesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle verilen ceza onandı.
Tosuncuk ve ağabeyine, 'bank' kelimesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle verilen ceza onandı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları gerekçesiyle aldıkları 2 yıl 6'şar ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi tarafından onandı.


Bankacılık Kanunu yüzünden tutuklanmışlardı

13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.


Karar onandı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.




#Tosuncuk
#Çiftlik Bank
#dolandırıcılık
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