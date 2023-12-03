Bank kelimesini izinsiz kullanmışlardı: Çiftlik Bank Davası kararına İstinaf'tan onama

Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de restoranların internet sitelerini kopyalayıp, müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu. Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu. Arda Türkmen yaşadıklarını anlatırken Prof. Dr. Berk Üstündağ ise yapay zeka araçlarının kullanılarak dolandırıcılığın arttığını vurguladı.