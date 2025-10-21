Barış Yarkadaş'tan 587 sayfalık iddianameyi yarım saatte okuyan CHP'li vekillere: Seçmenlerini aptal yerine koyuyorlar

Mevcut CHP yönetimine eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Barış Yarkadaş, CHP'li vekillerin Aziz İhsan Aktar soruşturması iddianamesi üzerinden seçmenlerini aptal yerine koyduğunu söyledi. "Beşiktaş iddianamesi 578 sayfa. Yaklaşık bir saattir okuyorum. Henüz 50’li sayfalardayım." diyen Yarkadaş, "CHP’li vekillerin bazılarının twitlerini gördüm arada. 'İddianame boş, hiçbir şey yok' vesaire demişler. 578 sayfayı bir saat içinde okuyup bir de 'boş' olduğuna hükmetmişler. Vekiller ya kendilerini çok akıllı ya da bizi aptal sanıyorlar." tepkisini gösterdi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "rüşvetin temin edilmesine aracılık etme", "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "haksız mal edinme" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi.
Gelişme sonrası CHP kanadından yapılan açıklamalarda, "İddianamenin boş olduğu" iddia edildi.
İddianameden yarım saat sonra CHP kanadı: Perişanlık belgesi
Bu açıklamalara mevcut CHP yönetimine karşı açıklamalarda bulunduğu için partiden ihraç edilen Barış Yarkadaş tepki gösterdi.
"CHP'li vekiller seçmenlerini aptal yerine koyuyor"
"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü / Beşiktaş iddianamesi 578 sayfa.
Yaklaşık bir saattir okuyorum.
Henüz 50’li sayfalardayım.
Ancak sanırım okumama gerek kalmadı.
CHP’li vekillerin bazılarının twitlerini gördüm arada… “İddianame boş, hiçbir şey yok” vs demişler.
Bravo…
578 sayfayı bir saat içinde okuyup bir de “boş” olduğuna hükmetmişler.
“Vekil” dediğin böyle olur…
578 sayfayı bir saat içinde okur, yorumlar ve kanaatini de halkla paylaşır.
İyi ki; böyle vekiller var da bizim yerimize de “ışık hızıyla” okuyup kanaatlerimi belirtiyorlar.
Vekiller ya kendilerini çok akıllı ya da bizi aptal sanıyorlar
Ayıptır; aklımızla alay etmeyin…
İnandırıcı olmak için bari 3 - 4 saat sonrasını bekleseydiniz.
Yaptığınız seçmenlerinizi aptal yerine koymaktır ve saygısızlıktır."