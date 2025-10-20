CHP'li Bulut'a milyon dolar iddianamede: Rüşvet gelince belediye parayı yatırdı

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş, CHP’li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlatmıştı.

Bugün suç örgütü kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

"Rüşveti ver hak edişi al"

İddianamede, Aktaş'ın şirketine Seyhan Belediyesi'nden hak ediş ödemesi yapılması karşılığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verildiği iddiasında bulunuldu.

Milyon doları üç parça halinde çekip aynı gün Belediye'den Aktaş'a para aktarmışlar

Buna göre; 19.07.2024 tarihinde saat 11.07, 11.39 ve 12.20'de Aktaş'a ait şirketin banka hesabından 3 parça halinde 1 milyon dolar paranın nakit olarak çekildiği, aynı gün saat 15.07'de ise Seyhan Belediyesi'nin Aktaş'ın şirketine 75 milyon liralık ödeme yaptığına ilişkin tespitler iddianamede yer aldı.

Aktaş itirafında şu ifadeleri kullanmıştı:

"19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi’den hak edişlerimizi alabilmemiz için 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ankara’dan 3 farklı şubeden çekilerek, Celal Tekin’e teslim edilen para Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış."

Paralar İmamoğlu'nun havuzuna!

Aktaş, CHP'li belediyelerden alacakları ödemelere karşılık kendisinden rüşvet alındığını da şöyle anlatmıştı:

"İSFALT’ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay (İSFALT Genel Müdürü), Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu belirtip “Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız” dediler. Bunun üzerine arkadaşına ait Kilyos’taki Kale Otel’de Korzay ile buluştuk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde otelde 970.000 doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Bizden alınan paraların kendilerinin “SİSTEM” olarak adlandırdığı havuzda toplanıp İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler."























