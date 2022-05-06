​Barışa 2,3 milyar lira: NATO üyeleri arasında en çok bütçeyi ayıranlardanız

Türkiye, Libya’dan Katar’a, Somali’den Kosova ve Bosna Hersek’e, Lübnan’dan Kafkaslar’a bölgesel barış ve huzurun tesisinde büyük bir misyon üstlendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın “dış politika” başlığı altında bütçelendirdiği dış operasyon harcamaları toplamı geçen yıl 2 milyar 297 milyon 507 bin TL oldu. Bakanlığın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’na göre; dış politika giderleri için bütçede 211 milyon 507 bin TL ödenek ayrılmıştı. Yıl içinde eklenen bütçelerle 2021 yılı dış politika giderleri 2 milyar 297 milyon 507 bin TL oldu. Bu bütçenin 2 milyar 86 milyon TL’lik kısmı “barışı destekleme ve koruma” giderlerinden oluştu. 211 milyon 507 bin TL ise dost ve müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerinin arttırılmasına harcandı.

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DÜNYA BARIŞI İÇİN

Yaklaşık 2,3 milyar TL’lik harcama; ikili ve uluslararası anlaşmalar kapsamında Libya’da BM nezdindeki meşru hükümetin desteklenmesi ve istikrarın korunmasına katkı, Somali ve Katar’daki askeri üsler, işbirliği ve destek faaliyetleri başta olmak üzere ikili askeri işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin yanı sıra, başta Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri için NATO nezdinde geliştirilen barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine ayrıldı. Gider kalemleri içinde; söz konusu ülkelerin askeri yeteneklerini arttırma, askeri eğitim ve işbirliği ile askeri destek ve hibelerin yanısıra bu faaliyetlerin icrası için yapılan diğer masraflar bulunuyor.

NATO’YA BÜYÜK KATKI

Türkiye, barışı koruma ve destekleme harekatlarına NATO üyeleri arasında en çok bütçe ayıran ülkelerden biri oldu. NATO’nun, eski Sovyet ülkelerini kapsayan Kafkaslar ve Orta Asya bölgesinde istikrarı arttırmak, barışa yönelik tehditleri azaltmak için 1994’lerde başlattığı ancak sonraki yıllarda siyasi açıklamalar dışında duyarsız kaldığı gelişmelere karşı bölge ülkeleri askeri işbirliği ve desteği Türkiye’den buldu. Türkiye, bu faaliyetleriyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevre doktriniyle alan genişlettiği eski Sovyet coğrafyasında NATO’nun varlığının devamlılığını sağlaması yönüyle de önemli katkı sundu.