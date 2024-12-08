Barışı destekliyoruz: İstikrarın anahtarı kapsayıcı yönetim

Astana toplantılarında yer alan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Suriye krizine çözüm aramak için Doha'da bir araya geldi.

Katar'da düzenlenen 22'nci Doha Forumu kapsamında Astana Formatı'nda dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de çözüm için Katar'da bir araya geldi. Fidan, toplantıda rejimin kendi halkıyla uzlaşı sağlamasının, tüm halkları, dini grupları kapsayıcı bir yönetim sunmasının istikrar ve barışın ana unsuru olacağını belirterek, Türkiye olarak bunu desteklemeye hazırız' mesajını iletti.





KENDİ HALKIYLA UZLAŞAMADI

Taraflar toplantıda Astana süreciyle sağlanan ateşkesin bölgedeki şiddet olaylarının azalmasına katkıda bulunsa da, rejimin bu zamanı barış ve uzlaşı için kullanmadığına dikkat çekti. Zirvede, rejim ile muhalefet arasında başlatılacak bir siyasi sürecin temellerinin atılması için seçenekler masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre Fidan toplantıda rejimin kendi halkıyla uzlaşamamasının, ülkedeki ekonomik sorunların, terör örgütlerinin faaliyetlerinin, sivillerin hedef alınmasının olayları tetiklediğini belirtti.

Astana Süreci ile ateşkesin sağlandığı, Esed’in geçen 7 yıllık süreyi değerlendiremediği ve tüm sorunların kaynağı olan kendi halkıyla barış sağlamak için adım atmadığı belirtildi. Rejimin muhalefeti görmezden gelmesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Fidan, ülkede savaş yerine uzlaşı aranmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Suriye'de gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini kaydeden Fidan, siviller ve sivil altyapının hedef alınmamasına dikkat çekti. Fidan ülkede, azınlıkların ve farklı inanç gruplarının haklarının gözetilmesi gerektiğini gündeme getirdi.





SİYASİ SÜRECİN ÖNÜ AÇILMALI

Gelinen bu noktadan sonra rejimle muhalefet arasında siyasi sürecin önünün açılmasını belirten Fidan'ın rejimin gerçekçi bir şekilde samimi olarak muhaliflere barış çağrısı yapmasını talep ettiği öğrenildi. Kalıcı barışa dönük sürecin başlamasına dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi anlattı. Rejimin kendi halkıyla uzlaşı sağlamasının, tüm halkları, dini grupları kapsayıcı bir yönetim sunmasının istikrar ve barışın ana unsuru olacağını belirten Fidan muhataplarına 'Türkiye olarak bunu desteklemeye hazırız' mesajı verdi.





İkili temas trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve öncesi İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile mini bir zirve gerçekleştirdi. Yapıcı ve kapsamlı olarak değerlendirilen görüşmede, Suriye’deki durum detaylı bir şekilde ele alındı. Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile de bir araya geldi.



